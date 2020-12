Sparta Praga-Milan, un solo ballottaggio da sciogliere per Pioli: spazio a Daniel Maldini?

Appuntamento alle ore 21, questa sera, con un Milan rivoluzionato da capo a piedi per la sfida europea contro lo Sparta Praga, valevole per l’ultima giornata del girone di Europa League. Obiettivo: dopo essersi qualificati, conquistare la testa del gruppo, vincendo e sperando in un risultato positivo del Celtic contro i francesi del Lille.

Intanto, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, nell’ampio turnover di mister Pioli c’è ancora un ballottaggio da sciogliere:lo spagnolo Brahim Diaz sembrava sicuro di partire dal 1′ stasera ma adesso è insidiato da Daniel Maldini per un posto sulla trequarti. Per il resto, la formazione dovrebbe essere già confermata: Colombo davanti a tutti, uno tra Maldini e Brahim – appunto – sulla trequarti con Castillejo e Hauge, Tonali e Krunic mediani. In difesa Conti, Duarte, Gabbia e Dalot, in porta spazio a Tatarusanu.