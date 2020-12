SportMediaset – Il punto sul recupero degli infortunati: quando potrebbero rientrare

L’ edizione odierna di SportMediaset andata in onda su Italia Uno, fa il punto della situazione sui recuperi degli infortunati in casa Milan. Zlatan Ibrahimovic, fermo dallo scorso 22 novembre durante Napoli-Milan, non è vicino al rientro. Il problema al polpaccio rimediato nell’ allenamento alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, fa essere tutti cauti. Escluso il suo recupero per la trasferta di Benevento e il big match dell’ Epifania contro la Juventus, qualche chances per la partita di Coppa Italia contro il Torino del 12 gennaio. Matteo Gabbia, alle prese con una lesione distrattiva di I/II grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, dovrebbe rientrare nel mese di febbraio.

Anche per Ismael Bennacer non ci sono buone notizie. Da escludere il recupero contro Benevento e Juventus, più possibilità di vederlo in campo per l’ anticipo di sabato 9 gennaio a san Siro contro il Torino. Sulla via del recupero Simon Kjaer. Potrebbe già tornare in campo alla ripresa del 3 gennaio contro il Benevento. Fondamentale la ripresa degli allenamenti nei prossimi giorni. Difficile prevedere i tempi di recupero per Samu Castillejo uscito prima della fine del match contro la Lazio, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.