SportMediaset – Milan, ripresi i contatti per Jovic. L’alternativa è Depay

Ritorno di fiamma per Luka Jovic. Secondo quanto riportato da SportMediaset il Milan avrebbe deciso di puntare tutto sul serbo del Real Madrid per rinforzare l’attacco e continuare a sognare lo scudetto. In giornata è previsto un incontro tra la dirigenza rossonera e il procuratore del giocatore Fali Ramadani per discutere i termini dell’ingaggio. Florentino Perez si è convinto a farlo partire in prestito, visto il poco utilizzo da parte di Zidane. L’alternativa è Memphis Depay che ha il costo di solo cinque milioni di euro ma piace molto anche al Barcellona.