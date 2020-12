Starcasinò e il Milan ancora insieme: una realtà sempre più solida

Ancora solida la partnership tra il Milan e StarCasinò.sport, la piattaforma dedicata all’intrattenimento sportivo che sarà Official Partner rossonero fino al 2023. L’accordo, sottoscritto da Ronni Hartvig, Chief Commercial Officer di Betsson Group, e Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, prevede la volontà di proseguire la collaborazione in maniera ancor più innovativa, sviluppando contenuti ed iniziative per i tifosi rossoneri. Così come è stato, nel recente passato, con la realizzazione, ad esempio, della web series “The Ring” e l’esclusiva intervista di Carlo Pellegatti al calciatore Hakan Çalhanoğlu.

Casper Stylsvig ha sottolineato, appunto, come il lavoro si è concentrato sulla realizzazione di contenuti appassionati e innovativi con l’intento di coinvolgere i fans. Ronni Hartvig ha aggiunto come l’intento sia quello di continuare con esperienze divertenti e sicure per gli utenti, per portare in vita una forma di narrazione dello sport moderno in maniera emozionante ed innovativa.

Le partnership concluse da Starcasinò con le varie società calcistiche rappresentano una vera e propria innovazione nel marketing. Il servizio offerto dal portale di Starcasinò, operatore leader del gambling in Italia, è un’esperienza che non si limita al solo gioco d’azzardo, ma vuole scandagliare e approfondire ogni aspetto del calcio e dello sport in generale. Così facendo si offre al fruitore la possibilità non solo di un’esperienza di gioco moderna e sofisticata, ma anche un’occasione di informazione e analisi. Il giocatore non è più solo un consumatore ma anche un lettore da educare, da rispettare e al tempo stesso da informare correttamente.

Starcasinò, dunque, non si ferma qui: il noto brand sta diventando man mano una realtà sempre più solida, presente e collaudata nella nostra serie A. Di recente, infatti, Starcasinò ha stipulato una partnership anche con la Ssc Napoli, ampliando il suo raggio ad altre big del campionato nostrano. È lecito, dunque, che, come i tifosi del Milan, anche quelli del Napoli si aspettino contenuti interattivi, di informazione, di approfondimento, di facile fruizione.