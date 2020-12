Sfuma definitivamente l’affare Szoboszlai: l’ungherese oggi firmerà con il Lipsia

“Dominik Szoboszlai sarà oggi un nuovo giocatore del Lipsia. L’affare è confermato dopo quanto raccontato nei giorni scorsi, l’ungherese da una settimana aveva preso la sua decisione e adesso ci sono conferme definitive: oggi Dominik sarà in Germania con il suo agente per firmare un contratto di cinque anni col Lipsia, dopo aver sostenuto le visite mediche che sono programmate in queste ore. L’operazione avrà un costo di poco inferiore ai 25 milioni della clausola, il Salisburgo infatti è nella stessa famiglia della Red Bull con stessa proprietà del Lipsia”.

Iil Milan ci ha provato davvero ma ha vincolato l’affare Szoboszlai al discorso contratto per Calhanoglu. Ecco perché i tempi si sono prolungati, l’impatto del Covid impone prudenza sulle spese e così il Lipsia per questione di scadenza delle clausole ha avuto la priorità sui rossoneri e sull’Arsenal che pure si era attivato in tal senso. Dal Milan sono stati a lungo in contatto con l’agente di Szoboszlai e non lo perderanno d’occhio, come giurano pure altri top club: tutti monitoreranno la crescita di Dominik, i rossoneri faranno lo stesso e il rapporto col procuratore è ottimo. Intanto, nel presente c’è il Lipsia: affare fatto”.

Ha parlato così il noto collega ed esperto di mercato Fabrizio Romano ai microfoni del podcast di Calciomercato.com, “La soffiata di Fabrizio Romano“.