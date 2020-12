Theo Hernandez: “Serie A campionato fisico. Voglio restare al Milan a vita”

Nell’Intervista rilasciata a ‘El Transistor’, Theo Hernandez ha parlato del suo momento al Milan e degli obiettivi da raggiungere in maglia rossonera. “Sono nel momento migliore della mia carriera” – dice il terzino rossonero – “Al Milan gioco bene. La Serie A è più fisica della Liga, dove invece vige di più la tecnica. Qui gli allenamenti sono più difficili“. Theo si sbilancia sull’obiettivo: “I rossoneri in questi anni non erano più arrivati a questi livelli. Penso che quest’anno si possa pensare di portare via il titolo alla Juventus“.

Un pensiero va anche ai singoli: “Ibra è qualcosa di incredibile. Ci aiuta moltissimo e ci consiglia davvero bene. Brahim sta andando molto, ha grandi potenzialità perché penso sia un ottimo giocatore“. Infine, Theo chiude con una battuta sulla nazionale e sul futuro: “L’ho sempre detto fin dal primo momento, voglio giocare per la Francia. Futuro? Non so se a Madrid mi rimpiangono, ma se potessi starei tutta la vita al Milan“.