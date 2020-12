Theo squalificato, Dalot cerca il riscatto

A Benevento toccherà a Diogo Dalot. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’ infatti, il terzino in prestito dal Manchester United non ha ancora pienamente convinto l’ambiente rossonero. La sinistra è presidiata da Theo, un giocatore fondamentale per questo Milan, mentre la destra è stata nuovamente riconquistata da Davide Calabria. Contro le streghe però, Dalot avrà una nuova chance di riscatto per dimostrare realmente il proprio valore e cercare di ritagliarsi maggior spazio nella seconda parte di stagione.