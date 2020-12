TS – Conti e Musacchio potrebbero lasciare il Milan già a gennaio

La dirigenza del Milan continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita e per quanto riguarda quest’ultimo, la volontà potrebbe essere quella di sfoltire la rosa.

Come riportato da TuttoSport, infatti, in particolare due calciatori potrebbero lasciare Milano: Andrea Conti e Musacchio. L’esterno ex Atalanta è ormai molto indietro nelle gerarchie tecniche di Pioli, che considera Calabria il titolare in quel ruolo con Dalot prima alternativa. Stesso discorso vale per il centrale spagnolo, chiuso dalla coppia Kjaer-Romagnoli, ormai collaudatissima. Per entrambi, dunque, già a gennaio potrebbero aprirsi delle ipotesi di mercato, che accontenterebbero club e calciatori.