Il Milan ci prova per il Papu Gomez, secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport. I rossoneri, infatti, avrebbero messo gli occhi sull’ex Catania in rotta con l’Atalanta. Dopo la lite con Gasperini, la dea sembra essersi rassegnata a perdere il proprio capitano, ma per la sua cessione chiede almeno 15mln di euro. Il diavolo ci pensa.