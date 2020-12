TS – Kabak vuole lasciare lo Schalke 04: Maldini prepara l’assalto

La dirigenza del Milan è continuamente al lavoro per regalare a Pioli un centrale difensivo per rafforzare il suo pacchetto arretrato in vista del prosieguo della stagione.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’obiettivo numero uno di Maldini è sempre Kabak dello Schalke 04, per il quale il club tedesco non potrà avanzare alte richieste data la volontà del calciatore di partire e la precaria situazione di classifica del club: lo scenario, dunque, sembra favorevole ai rossoneri, che con circa 15 milioni di euro potrebbero assicurarsi il difensore.

Qualora il Milan non dovesse riuscire ad acquistare il centrale turco, le alternative sarebbero Simakan dello Strasburgo e Lovato del Verona.