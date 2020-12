TS – L’agente di Tonali: “Ama il Milan, ha tutte le qualità per diventare un pilastro rossonero”

Beppe Pozzo, agente di Sandro Tonali, ha parlato così ai microfoni di Tuttosport del trasferimento del suo assistito in rossonero: “La volontà di Sandro, che sognava di giocare con la squadra del cuore, ha fatto la differenza. Cellino si è dimostrato comprensivo, ha capito la situazione e ha assecondato il desiderio del ragazzo“.

Prosegue: “Tra cinque anni lo vedo al Milan, con un ruolo sempre più centrale in campo e nello spogliatoio. Sandro ha tutte le qualità, morali e tecniche, per diventare un pilastro dei rossoneri. È stato colpito dalla semplicità, dal clima di famiglia e dal profumo di vittoria che si respira a Milanello. Il Milan è un top club, un punto d’arrivo per qualsiasi giocatore. Per Sandro ancora di più perché il Milan è la sua squadra del cuore fin da bambino. E cosa c’è di meglio che giocare nel club per cui si tifa?“.