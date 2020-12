Ts – Maldini a caccia del poker francese: i nomi sul taccuino

Il mercato del Milan a gennaio verterà principalmente sulle opportunità che si presenteranno, come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport. I rossoneri, infatti, cercano insistentemente un difensore centrale che dia il cambio ai titolarissimi Kjaer e Romagnoli. Sul taccuino di Maldini c’è sempre Simakan dello Strasburgo. Il club francese continua a chiedere 15mln di euro, il diavolo spera di riuscire a portarlo a Milano per massimo 10-12. Capitolo centrocampo: qualora dovesse partire Krunic, ci sarebbe un innesto. I nomi sono due: Soumaré del Lille, in rotta col club, e il classe 2001 Kouadio Manu Koné del Tolosa. Quest’ultimo è una colonna portante della Nazionale Under 18 francese e del club dell’Occitania. Per il vice Ibra, invece, stuzzica molto il profilo, sempre del Tolosa, di Janis Antiste, classe 2002. Questi ultimi due profili, tuttavia, potrebbero interessare anche in ottica estate. Il Milan cerca il poker francese sul mercato: situazione in evoluzione.