TS – Maldini punta a rinforzare anche il centrocampo: ecco la lista dei profili seguiti

Con il mercato ormai alle porte, la dirigenza del Milan continua a studiare i possibili colpi per tentare di rinforzare la rosa di Pioli in vista del prosieguo del campionato.

La priorità è sicuramente quella del centrale difensivo, con Simakan sempre in pole, ma Maldini e i suoi proveranno a ritoccare anche il reparto di centrocampo. L’edizione odierna di Tuttosport, infatti, rivela come il Milan stia seguendo diversi profili, ad esempio quelli di Soumaré del Lille e Koné del Tolosa: il primo, ormai, è un obiettivo da diverso tempo, mentre per il secondo ci sarebbero già stati diversi contatti con il suo entourage che potrebbero aver posto le basi per una possibile trattativa.

Infine, un altro nome a sorpresa che potrebbe interessare alla dirigenza rossonera è quello di Riqui Puig, che potrebbe essere strappato dal Barcellona con la formula del prestito.