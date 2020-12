Secondo quanto evidenzia Tuttosport, saranno prese questa mattina, dopo la consueta rifinitura pre-match, le decisioni su Ante Rebic e Sandro Tonali. Secondo il quotidiano filtra ottimismo dagli ambienti rossoneri: ieri, infatti, i due hanno dato ottimi segnali, come ha poi sottolineato anche Pioli in conferenza. Il mister spera di avere a disposizione almeno il centrocampista ex Brescia, così da non dover schierare un calciatore fuori ruolo in mezzo al campo.