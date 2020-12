Twitch e Paper Planes: il Milan continua l’espansione commerciale del proprio brand

In queste ore il Milan ha annunciato due importanti novità: l’apertura del canale Twitch e la partenrship con la Paper Planes, marchio di Jay-Z, lo stesso fondatore della Roc Nation, nella creazione di una linea di abbigliamento ad edizione limitata.

Il canale Twitch servirà ai tifosi per interagire con i giocatori e leggende rossonere attraverso format interattivi come per esempio il celebre ASK ME ANYTHING, ospitati ovviamente dai celebri giornalisti del canale tematico rossonero MILAN TV.

Come già accennato in precedenza, la collaborazione con ‘Paper Planes’ porterà ad una linea di abbigliamento limited edition che dovrebbe iniziare proprio nel mese di dicembre. Il brand è gestito dal celebre cantante americano, con il quale il Milan ha già stipulato l’accordo di partership con la sua agenzia di intrattenimento la Roc Nation.

Dopo i risultati sul campo, arrivano anche i primi frutti del lavoro dell’ AD Ivan Gazidis che, grazie a questa serie di collaborazioni e partnership, continua l’espansione strategica e commerciale del marchio AC Milan nel mondo.