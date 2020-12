Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, per la sfida di giovedì che il Milan giocherà in casa dello Sparta Praga ci sarà parecchio turnover. Tra i giocatori che potrebbero partire dal 1′ minuto, c’è anche il difensore brasiliano Leo Duarte. In questa stagione, complici infortuni e scelte tecniche, l’ex Flamengo ha giocato solamente 9 minuti.