Il centrocampista dell’Inter, Arturo Vidal, ha lanciato una provocazione sullo scudetto nel corso di un’intervista a Sky Sport.

“Scudetto? Io non ho paura a pronunciarlo. Ho vinto tante volte lo scudetto qua, in Germania o in Spagna. Mi sento che questo è il mio obiettivo. Dobbiamo lavorare tutti i giorni, pensare partita per partita e dopo vediamo se siamo all’altezza di pensare allo scudetto“.