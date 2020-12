Secondo il tabloid inglese The Sun, i rossoneri starebbero pensando di fare un tentativo per Wilfried Zaha in vista dell’imminente mercato di gennaio. Arrivare all’esterno d’attacco, però, già nella prossima finestra di mercato sembra essere proibitivo. Infatti, considerando la valutazione piuttosto alta del giocatore del Crystal Palace, sembra quasi impossibile che il Milan possa portarlo a Milano.