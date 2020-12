Tra i nomi circolati nei giorni scorsi per il ruolo di vice Ibrahimovic, c’è anche quello di Zaha del Crystal Palace. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, alcuni intermediari avrebbero offerto il giocatore al Milan, ma le richieste del club di Premier League sono proibitive: 50 milioni di euro. Al momento non sembrano esserci i margini per intavolare una trattativa vera e propria.