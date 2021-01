MilanTV – Pioli: “Domani gara complicata, sapevamo sarebbe stata stagione impegnativa”

In vista del match di Coppa Italia contro il Torino, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato anche ai microfoni di MilanTV. Ecco le sue parole:

“Avevo avvisato la squadra che sarebbe stata una stagione molto impegnativa. Al tempo stesso, è tutto molto stimolante. C’è ancora tanto da fare, dobbiamo pensare alla partita di domani sera. Credo che per una squadra così giovane e vogliosa, più giochiamo e meglio è. Non ci spaventa giocare ogni 3 giorni, è quello che vogliamo. Cresciamo di più giocando che in allenamento, speriamo di continuare su tutti i fronti“.

Sulla Coppa Italia: “È una competizione importante. Per andare in fondo sono 5 partite, dobbiamo provarci. Non posso non tenere conto che domani sarà la quarta partita in 9 giorni, devo mettere giocatori freschi. Siamo una squadra competitiva, affronteremo avversario che ci ha messo in difficoltà“.

Sui numeri: “La cosa più bella è che la squadra crea tanto. Da tante partite segna, vuol dire avere la mentalità propositiva, fare la patita, stare in campo con convinzione e voler vincere. LA strada intrapresa è quella giusta“.

Sulle partite: “Potremmo anche incappare in giornate non brillanti dal punto di vista tecnico. Il nostro spirito e la voglia di fare la partita non deve mai venire meno. Credo che sia la caratteristica più bella di questa squadra, da mantenere e migliorare“.

Sui prossimi impegni: “Bisogna esserci con la testa. La prossima di campionato è una partita importante, si gioca contro una buona squadra ma che arriva da risultati negativi. Saranno 5 giorni da affrontare con concentrazione e attenzione, poi penseremo a come gestire il prossimo periodo“.