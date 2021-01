Nella ricostruzione della lite furiosa tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku è sfuggita l’ultima frase rivolta dal centravanti ex United allo svedese, come ricostruito dall’account Twitter di Italian Football TV. Il belga, infatti, poco prima dell’ingresso nel tunnel che porta agli spogliatoi avrebbe gridato verso Ibra: “I’ll shoot you in your head” (“Ti sparo in testa“). Una rissa, quella del derby di ieri sera in Coppa Italia, che ha fatto il giro del mondo in pochi minuti.