AC Milan-Jeeny, nuova partnership pluriennale

AC Milan stringe una nuova partnership commerciale con Jeeny. L’app di ride-hailing del Medio Oriente diventa un regional partner dell’AC Milan in Arabia Saudita, Giordania e Emirati Arabi Uniti. Ecco il comunicato:

AC Milan e Jeeny hanno annunciato una partnership pluriennale che vedrà quest’ultima diventare Official On Demand Transportation Partner della Prima Squadra Maschile e Femminile in Arabia Saudita, Giordania ed Emirati Arabi Uniti.

La nuova partnership con la popolare società con sede in Medio Oriente è un passo importante per il Milan per rafforzare la sua presenza nella regione.

Il Chief Revenue Officer dell’AC Milan, Casper Stylsvig , ha dichiarato: “In qualità di squadra con l’età media più giovane in Europa, siamo davvero lieti di unire le forze con un marchio giovane e dinamico come Jeeny. Condividiamo una visione e una mentalità moderne, che sicuramente aiuteranno. far crescere il nostro marchio nell’area mediorientale “.

“Questa partnership con l’AC Milan, una delle squadre di calcio di maggior successo in Europa, è rivolta al nostro pubblico in Arabia Saudita, Giordania e Emirati Arabi Uniti, che sono appassionati di questo sport. Siamo orgogliosi di dare il via al 2021 iniziando questa corsa con il nostro nuovo compagno!” ha aggiunto Eugen Brikcius, Co-CEO di Jeeny .

Jeeny, una joint venture tra Rocket Internet e IMENA, ha rafforzato la sua posizione in Medio Oriente nel corso degli anni, diventando il secondo servizio di ride-hailing più popolare nella regione.