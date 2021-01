Accelerata per Meitè, si prova a chiudere

Con Bennacer ancora ai box, l’ infortunio durante il match contro il Torino di Tonali, obbligano i dirigenti rossoneri ad accelerare sul centrocampista. Come riporta calciomercato.com domani sono previsti dei contatti tra Massara e Vagnati, DS del Torino, per provare a stringere per Meitè in rossonero. L’ indizio già nel prepartita con l’ assenza del calciatore, la conferma nelle parole di Massara e l’ apprezzamento da parte di Pioli nel post. L’ affare potrebbe chiudersi con un prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 10 milioni.