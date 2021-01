Anno nuovo che Milan sarà? Attenzione al Benevento

Ricomincia la Serie A. Il Milan riprenderà la sua corsa a Benevento, contro l’ex Pippo Inzaghi, per restare in alto. Secondo riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Pioli è curioso di scoprire come sarà il diavolo targato 2021. I rossoneri ritrovano Kjaer e Kessié ma non avranno Theo oltre ai soliti Ibrahimovic e Bennacer. Insomma un’ennesima prova di forza prima del big match dell’Epifania contro la Juventus.

Il Benevento non è da sottovalutare per una serie di motivi: gioca bene, ha messo in difficoltà le big del campionato ma soprattutto, il Milan ha dei brutti ricordi legate alle streghe. Il diavolo non ha ancora vinto contro i giallorossi. Negli unici due confronti, un pareggio per 2-2, siglato in extremis dal portiere Brignoli e la sconfitta bruciante a San Siro per opera di Iemmello, tutto questo nella stagione 17/18. Servirà un gran Milan per scacciare via le streghe.