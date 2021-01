AS – Jovic al Milan solo a determinate condizioni

Il calciomercato si è aperto ufficialmente oggi ed è già tempo per provare a concretizzare idee o trattative già avviate. Nonostante le dichiarazioni ufficiali, i dirigenti rossoneri non chiudono definitivamente le porte ad un’ occasione in attacco da alternare a Zlatan Ibrahimovic. Intervistato in esclusiva da tuttomercatoweb, il giornalista di As e Bernabéu Digital, Eduardo Cornago, molto vicino alle questioni dei blancos, parla dei continui contatti tra Paolo Maldini e la dirigenza del Real Madrid Luka Jovic:

“Diciamo la verità, Jovic non sta convincendo al Real. È stato fatto un grande investimento per portarlo a Madrid. Lui non è mai riuscito a mostrare gli alti livelli di rendimento espressi in Germania e Portogallo”.

Il Milan potrebbe essere una destinazione possibile: “È vero che l’estate scorsa il Real Madrid ha riflettuto molto sulla possibile cessione di Jovic. Vero è che persino Mariano Diaz gli sta togliendo progressivamente terreno nelle gerarchie di Zidane. Se Luka parte adesso bisogna trovargli un sostituto. Però con il sensibile taglio del monte ingaggi messo in atto dalla società ciò sarebbe possibile solo andando a prendere un profilo molto economico sul mercato”.

Se il Real dovesse trovare un sostituto low cost allora il Milan potrebbe essere una seria candidata: “Esatto. Se questo sostituto low cost poi dovesse arrivare, chiaramente il Milan sarebbe un serio candidato nella corsa a Jovic”.