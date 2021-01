Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Diogo Dalot per la prossima stagione. Il terzino attualmente in forza al Milan ma di proprietà del Manchester United, dovrebbe tornare in Inghilterra il 30 giugno, giorno della fine del prestito. Il Barcellona sarebbe disposto a offrire 11 milioni di euro per il portoghese ma deve tener conto che il Milan potrebbe pensare di ingaggiare il giocatore a titolo definitivo.