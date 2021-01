Benevento-Milan, Marelli: “Espulsione di Tonali? Decisione sbagliata”

In merito all’espulsione di Tonali in Benevento-Milan, l’ex arbitro Luca Marelli ha parlato ai microfoni di Radio 24. Ecco le sue parole:

“La regola della vigoria sproporzionate prevede che ci siano ginocchio teso, velocità o caviglia rigida. Tutte circostanze che non ci sono in questo caso perchè il ginocchio di Tonali è piegato, perchè il contatto avviene a velocità non rilevante e di striscio. In questo caso non ha senso nè la revisione al VAR nè che Pasqua cambi proprio l’idea. Pasqua nel rivedere l’immagine avrebbe dovuto confermare la propria decisione. Non si può espellere un giocatore per un contrasto che oggettivamente della regola della vigoria sproporzionata non ha nulla“