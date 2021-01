Bigon: “Partita complicata ma creeremo pericoli al Milan. Ibra? Non siamo mai stati vicini”

Il DS del Bologna Bigon ha parlato a Sky Sport in merito al match contro il Milan: “Sulla carta la partita è complicata ma siamo fiduciosi di far bene e portare a casa qualcosa. Loro vogliono stare davanti, saranno aggressivi e per questo sarà davvero difficile. Il Bologna ha le sue frecce e proveremo a fare male. Sicuramente creeremo dei pericoli al Milan e proveremo a vincere la partita”.

Una battuta poi sul mercato: “L’obiettivo del mercato era aggiungere un tassello in difesa e lo abbiamo fatto. Se troviamo una soluzione che abbia senso la valutiamo e la accogliamo altrimenti no. Crediamo nei nostri giovani, nel gruppo e nella forza del nostro lavoro.“

Una domanda infine su Ibrahimovic: “Non siamo mai stati vicini. Sinisa e Ibra si sono sentiti e avrebbe preso in considerazione le opportunità per tornare in Europa. Chiaro che quando è arrivato il Milan, Zlatan ha deciso di andare lì e sta facendo anche molto bene“.