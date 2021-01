Buona la prima negli ultimi dieci esordi dell’anno: solo due sconfitte

Il Milan si appresta a cominciare il nuovo anno cercando di riprendere da dove ha lasciato. I rossoneri affrontano il Benevento nella prima gara d’esordio del 2021, un match difficile per via delle assenze che continuano a tenere banco in casa rossonera. Il Diavolo però ha dalla sua una statistica storica. Negli ultimi dieci precedenti del nuovo anno, il diavolo riesce quasi sempre a fare bottino pieno. Su dieci gare infatti, sono soltanto due le sconfitte, entrambe in casa, contro Sassuolo e Bologna, rispettivamente nel 2015 e nel 2016.

La scorsa stagione è arrivato anche un pareggio. A San Siro contro la Sampdoria finisce 0-0, il match però coronò il ritorno di Ibrahimovic in rossonero. Da segnalare anche una vittoria importantissima arrivata in una situazione analoga: il 6 gennaio 2011, un Milan capolista e colmo di assenze vinse 1-0 a Cagliari con il goal di Rodney Strasser, che diede difatti maggior consapevolezza alla squadra di Allegri verso il diciottesimo tricolore.