Calabria a SKY: “Contento della mia partita. Nonostante la sconfitta non buttiamo via tutto ciò che abbiamo fatto finora”

Davide Calabria è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Milan-Juventus. Le sue parole:

Sul ruolo da centrocampista: “Avevo già fatto questo ruolo, sono contento della mia partita. Siamo sempre in alta classifica, abbiamo giocato bene contro una squadra fortissima. Dispiace per la sconfitta ma guardiamo avanti, non dobbiamo buttare via nulla quello fatto finora”

Se preferisce fare il terzino: “Mi piace fare anche il centrocampista, all’occorrenza gioco ovunque”

Sulla pressione di San siro con i tifosi: “Giocare a San siro non è mai facile. Probabilmente col pubblico in un momento di difficoltà avresti una spinta in più. Spero che i tifosi tornino presto allo stadio”