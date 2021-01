Secondo quanto riferisce il sito di Sky Sport, non sono delle priorità di mercato attualmente, ma il Milan sta seguendo con attenzione due nomi interessanti in vista della prossima stagione, da trattare nel prossimo calciomercato estivo: si tratta di Otavio, centrocampista del Porto, e di Thauvin, attaccante del Marsiglia. Entrambi hanno il contratto in scadenza con il rispettivo club il prossimo 30 giugno, dunque sarebbero due operazioni da concludere a parametro zero.