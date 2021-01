GdS – Tomori a Milano già stasera, massimo domani. Passi in avanti per Firpo ma se ne riparlerà lunedì

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Fikayo Tomori potrebbe arrivare a Milano già stasera, al massimo domani. Restano solo da sistemare i dettagli con il Chelsea, ma il grosso dell’operazione è fatto: il Milan pagherà 1 milione di euro ai Blues per il prestito oneroso, resta da precisare la cifra che servirà per il riscatto (all’incirca 20 milioni di euro, forse poco più). Inoltre, quasi sistemati anche gli ultimi dettagli burocratici, tra Brexit e tamponi vari: Tomori, ormai, è pronto a trasferirsi in Italia.

Nel frattempo, il Milan non perde di vista l’affare Junior Firpo col Barcellona, che resta lì sul tavolo. Passi in avanti nella trattativa: offerta per il prestito oneroso di 6 mesi da 500mila euro, contro il milione chiesto dal Barça (distanza colmabile ma slitta tutto a lunedì). La prossima settimana, allora, conosceremo gli sviluppi più interessanti dell’affare. Il ragazzo è onorato e affascinato dall’ipotesi rossonera, però vuole capire quanto spazio riuscirà a ottenere nei prossimi mesi.