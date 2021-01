Castillejo: “Ora sono pronto ad aiutare i miei compagni. Ibra? Non ho mai giocato con uno come lui”

Samu Castillejo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la vittoria dei rossoneri nel post-partita di Cagliari-Milan. Ecco le sue parole:

Sulla partita: “Non c’è miglior regalo di questi tre punti, vedere Ibra tornare a segnare. Veramente una bella serata“.

Sul suo momento: “Quest’estate ho avuto un po’ di problemi fisici, non riuscivo a trovare la miglior forma fisica, adesso sono in un bel momento, mi sento bene, pronto ad aiutare squadre e compagni”.

Su Ibrahimovic: “E’ un esempio per tutti noi, a 39 anni e corre. Noi che siamo giovani dobbiamo correre ed aiutarlo sempre di più. Non ho mai giocato con qualcuno col suo carisma, con questo carisma c’è solo lui. Quando si sbaglia è meglio non guardarlo”.