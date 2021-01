CdS – Il Milan valuta nel dettaglio Mandzukic prima di chiudere

Il Milan si sta muovendo sul mercato per fornire a Pioli una squadra completa per affrontare la seconda parte di stagione. Per l’attacco i rossoneri stanno valutando l’acquisto dell’ex attaccante bianconero, Mario Mandzukic.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Maldini e Massara stanno valutando nel dettaglio il giocatore. C’è la volontà di chiudere l’affare, ma prima bisogna valutare la condizione del giocatore, poiché fermo da alcuni mesi.

Inoltre il giocatore firmerebbe un contratto di sei mesi, con eventuale opzione sul secondo, motivo per cui si sta facendo una valutazione anche di carattere economico.