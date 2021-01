CM – Nuovo summit tra il Milan e l’agente di Calhanoglu per il rinnovo

Il Milan deve al più presto trovare un accordo con Hakan Calhanoglu per il rinnovo del contratto. Il calciatore sarebbe già libero di accordarsi con un altro club a parametro zero ma la società rossonera vorrebbe evitare che accada questo e ha intenzione di incontrare Stipic, agente del 10 rossonero, per parlare di rinnovo.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, a inizio della prossima settimana Gordon Stipic sarà a Milano per un incontro con Maldini e Massara. Da parte del calciatore sembra esserci ottimismo per il proseguimento dell’avventura rossonera ma la distanza tra domanda e offerta è momentaneamente ampia.

Il Milan non vuole schiodarsi dall’offerta di 3,5 milioni a stagione. Il prossimo incontro manifesterà apertamente quali saranno le intenzioni del calciatore. La priorità è quella di rimanere al Milan ma per trattenere il turco serve uno sforzo economico da parte di Elliot.