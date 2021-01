Il giovane attaccante del Milan, Colombo, potrebbe chiudere la stagione in prestito in Serie B. Secondo Gianlucadimarzio.com su di lui ci sarebbero il Brescia e la Cremonese, pronte ad accoglierlo per farlo crescere.

Con l’arrivo di Mandzukic, le possibilità di trovare spazio nel Milan sono crollate, per questo, per il calciatore, è tempo di capire quale progetto potrebbe permettergli di esprimersi al meglio