Contatti tra Milan e Tolosa per Konè, i francesi vogliono 10 milioni

Gli infortuni e il covid stanno mettendo sempre più alla prova la rosa del Milan, la quale vede i suoi limiti amplificati da questi eventi. Maldini e Massara sono al lavoro per migliorare la situazione.

Secondo quanto scrive calciomercato.com i rossoneri fanno su serio per Konè del Tolosa, il centrocampista piace molto alla società e in questo momento i due club sono in contatto per trovare un accordo.

Il Milan offre 5 milioni di euro, ma i francesi non vogliono scendere dalla loro valutazione di 10 milioni di euro. Nelle prossime ore la situazione potrebbe cambiare.