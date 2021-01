Addio Milan, vado al Parma. Ieri il terzino rossonero Andrea Conti, che rossonero non lo sarà più tra poche ore, ha svolto le visite mediche per i ducali e ha anche rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore gialloblù. Nella sua edizione odierna, il quotidiano Tuttosport ha riportato quelli che sono i dettagli dell’operazione: per l’ex Atalanta parliamo di prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro che diventerà obbligo in caso di salvezza del Parma.