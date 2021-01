Conti verso la cessione. Vicino alla Fiorentina

Come riporta Alfredo Pedullà sul suo sito, Andrea Conti e il Milan sarebbero ai titoli di coda. Come riporta il noto giornalista, Conti, viste le poche presenze nel Milan, avrebbe dato la disponibilità alla cessione. La Fiorentina è in pole. Dopo aver venduto Lirola all’Olympique Marsiglia e sondato Malcuit del Napoli per il prestito, nelle ultime ore è andata decisa sul terzino rossonero classe 1994. La trattativa è in fase avanzata. Si tratta sulla formula e l’ operazione si potrebbe chiudere già nelle prossime 48/72 ore.