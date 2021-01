A tre giorni dalla sfida di campionato tra Milan e Torino, domani sera a San Siro si torna di nuovo in campo per un match fotocopia valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Questo il probabile undici di Pioli:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao