Corriere della Sera – Il web chiede l’esclusione di Ibrahimovic da Sanremo

La pesantissima scena del derby della lite tra Ibrahimovic e Lukaku continua a far discutere e potrebbe lasciare strascichi importanti. Il web, in particolare, come riporta il Corriere della Sera, si è già diviso tra chi sostiene che le frasi del centravanti rossonero rivolte a Lukaku siano razziste e chi, invece, sostiene siano semplici “cose da campo”.

La polemica e Sanremo

Ai primi di Marzo Ibra lascerà Milanello per essere ospite del Festival di Sanremo: lo svedese, infatti, dovrebbe partecipare a quasi tutte le serate. Il pubblico del Festival è esigente e molti dei fan dell’evento hanno già chiesto, tramite i social – Twitter in testa -, l’esclusione del fenomeno svedese a causa degli insulti rivolti a Romelu Lukaku, ritenuti di stampo razzista. La situazione ancora non è chiara e si aspetterà di capire quali siano le posizioni del dg della Rai, Salini, e di Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo.