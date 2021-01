CorSera – Mercato in entrata: tutto su Simakan e Meitè. Calha, l’ora della verità

Grandi movimenti in casa Milan dopo la vittoria contro il Torino in campionato. Mentre Pioli prepara la sfida coi granata in Coppa Italia, infatti, la società pensa al mercato. Due obiettivi in entrata: Simakan per la difesa , con lo Strasburgo pronto a cedere il proprio gioiello, e Meitè del Torino, per rinforzare la mediana rossonera. Sul centrocampista del Toro si sta ragionando: prestito oneroso con diritto di riscatto, il Milan non è disposto ad andare oltre. Altro aspetto fondamentale è il rinnovo di Calhanoglu: tra domani e mercoledì il diavolo vedrà l’entourage dell’ex Leverkusen per chiarire la situazione. Sarà una giornata decisiva per il futuro del fantasista turco. A riferirlo è il Corriere della Sera.