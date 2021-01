CorSera – Retroscena Mandzukic: Ibra ha dato l’ok all’operazione

Mario Mandzukic si appresta a diventare un calciatore del Milan. Il croato percepirà 1,8mln di euro per sei mesi compresi rinnovo automatico in caso di piazzamento Champions. Il Milan, dal canto suo, ha fatto diverse valutazioni sull’ex Juve: non tanto a livello fisico, quanto a livello caratteriale. I dirigenti temevano l’impatto con lo spogliatoio e con un altro leader come Ibra. Il centravanti svedese, però, avrebbe dato il proprio consenso all’operazione, prendendo la notizia con entusiasmo e dando il proprio ok all’operazione, così come fatto da mister Pioli. A rivelarlo è il Corriere dal Sera.