Intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria del Milan contro il Bologna, la leggenda rossonera Billy Costacurta ha detto la sua su Ibrahimovic e su come lo svedese abbia cambiato il corso della storia recente della squadra di Pioli: “Calabria non era l’unico che prendeva fischi, metà squadra ne prendeva. L’arrivo di un personaggio come Ibra ha dato molta fiducia, forse più in allenamento che in partita. In passato ho assistito ad un allenamento di Pato con Ibra, prese tanti accidenti. Sono personaggi che aiutano tanto anche in allenamento“.

Il parere su Tonali

Costacurta ha parlato anche di Tonali, esprimendo un parere sui primi mesi al Milan del centrocampista ex Brescia: “Mi aspettavo di più, ma io in passato ho avuto la fortuna di giocare con tanti giocatori giovani, al ventesimo anno non erano pronti come lui. L’anno scorso tanti pensavano che Bennacer dovesse andarsene. E’ un giocatore molto interessante“.