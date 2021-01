Daily Mail – Asse caldo con la Premier. Il Milan su Felipe Anderson e il Liverpool su Musacchio

L’ edizione odierna del Daily Mail descrive scenari di mercato molto suggestivi e per certi versi clamorosi. Secondo il giornale britannico, il Milan starebbe pensando all’ ex Lazio, Felipe Anderson per rinforzare la proprio rosa. Il calciatore brasiliano di proprietà del West Ham, quest’ anno è in prestito al Porto. Viste le prestazioni non molto esaltanti che gli sono costate il posto in squadra, la società inglese starebbe pensando di interrompere il prestito con lusitani. Il ritorno in Inghilterra sarebbe solo un transito. Si vorrebbe dare la possibilità al calciatore brasiliano di andare a giocare in un campionato conosciuto. Da qui l’ idea del Milan che, stando alla redazione del Daily Mail, potrebbe sfruttare questa occasione di mercato.

Per un calciatore che arriverebbe dalla Premier, un calciatore rossonero che potrebbe approdare in Premier. Il Liverpool starebbe pensando a Mateo Musacchio. Visti i numerosi infortuni che hanno falcidiato il reparto difensivo della squadra di Jurgen Kloop, la dirigenza reds starebbe monitorando alcuni profili per gennaio tra cui il difensore argentino in forza al Milan dall’ estate 2018 e in scadenza di contratto il prossimo giugno. Il Liverpool sarebbe disposto a pagare un piccolo indennizzo pur di averlo subito.