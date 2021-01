Dalla Francia: il PSG piomba su Donnarumma

Arriva dalla Francia un’ importante indiscrezione di mercato sul futuro di Donnarumma. Oggi il portale “Le10sport” riporta la voce secondo la quale Leonardo avrebbe messo nel mirino Donnarumma come sostituto del 34enne Keylor Navas. Leonardo, visti gli ottimi rapporti con Mino Raiola, starebbe seriamente provando a portare a Parigi il forte portiere rossonero. Affare molto allettante visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Per il portale francese saranno mesi frenetici per Donnarumma. Il club parigino vorrebbe assicurarsi il portiere rossonero che, nonostante la giovane età, ha già acquisito esperienza ad alti livelli.