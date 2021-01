DAZN – Leao: “Giochiamo sempre per vincere. Oggi la risposta giusta. Il mio ruolo? Importante aiutare la squadra”

Intervistato nel post match vinto contro il Torino, ai microfoni di DAZN Rafael Leao ha dichiarato: “Abbiamo perso contro un avversario di qualità. La nostra mentalità è sempre quella di giocare per vincere. Oggi abbiamo dato la risposta giusta”.

Sulla continuità in termini di gol: “Ci sono partite in cui va bene e altre no. Anche oggi ho aiutato la squadra con il gol. La cosa più importante era vincere”.

Come si trova come prima punta: “Mi piace giocare da prima punta, da esterno cerco di più l’assist. L’ importante è sempre dare il massimo per la squadra. Non importa il ruolo, l’importante è aiutare la squadra”.

La mentalità della squadra: “Dobbiamo sempre entrare per vincere le partite. Siamo sempre primi in classifica”.