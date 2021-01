DAZN – Massara: “Ibra e Calha a disposizione. Fiducia sui rinnovi e sul mercato”

Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Milan-Torino. Ecco le sue parole:

“Questa è una squadra che ha un grandissimo spirito. Leader come Ibrahimović e Çalhanoğlu non fanno mai mancare il loro apporto, dentro e fuori dal campo, vedremo se stasera ci sarà bisogno di loro. Ibra rientra dopo più di un mese, la condizione deve ancora migliorare. Çalha invece ha preso una botta contro la Juventus, è un po’ acciaccato ma è a disposizione. Siamo contenti perché questo spirito di gruppo ci sta portando a fare grandi cose. Rinnovi Çalhanoğlu e Donnarumma? Siamo fiduciosi, stiamo continuando il dialogo in maniera proficua con entrambe le parti, soprattutto siamo consapevoli che sono due professionisti straordinari totalmente concentrati sulla squadra. Siamo speranzosi di avere buone notizie il prima possibile. Meité e Simakan? Ci sono molti nomi accostati al Milan, noi stiamo valutando diverse opzioni e stiamo parlando con il mister per cercare di completare una rosa già competitiva. Il mercato è ancora lungo, vedremo la prossima settimana.”