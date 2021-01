AGGIORNAMENTO – Grave incidente per De Sanctis: intervento riuscito, l’ex portiere non è in pericolo di vita

AGGIORNAMENTO 11:45 – Come riportato anche dai colleghi di TuttoMercatoWeb.com, l’operazione per Morgan De Sanctis è riuscita: l’ex portiere e attuale dirigente della Roma è salvo e non è in pericolo di vita. De Sanctis ha riportato molte fratture a costole e dorsali, gli è stata anche asportata la milza ed evacuata un’emorragia post-traumatica. Ora prosegue normalmente il decorso post-operatorio.

Morgan De Sancits ha subito un grave incidente automobilistico nella notte. L’ex portiere di Napoli, Juve e Roma era di ritorno da Villa Stuart dove si era sottoposto ad un tampone. L’attuale dirigente giallorosso è stato portato d’urgenza al Gemelli di Roma dove è stato operato. Ora si trova in terapia intensiva dopo un problema a livello toracico e addominale. Morgan, tuttavia, non sembra essere in pericolo di vita, a quanto parte. Con lui nelle ultime ore anche Bruno Conti a far da sostegno.