Di Francesco: “Il Milan sa soffrire, noi invece siamo stati poco bravi nella fase offensiva”

Eusebio Di Francesco ha commentato la sconfitta del Cagliari, contro il Milan, ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

Sulla partita e la sconfitta: “Peccato per il secondo gol, preso da una palla non facilmente leggibile. Peccato per il rigore non ricevuto, ma quando i momenti sono difficili non tutto gira a modo giusto“.

Su Ibrahimovic e l’attacco del Cagliari: “Ibra è più furbo ed esperto. Anche oggi è stato determinante. Siamo stati poco bravi nell’ultimo passaggio, a chiudere le tante azioni di gioco create. Mancano i risultati e i punti, pesano in questa classifica”.

Sul carattere della squadra: “Il Milan porta a casa la partita perché sa soffrire, noi invece paghiamo ancora da questo punto di vista”.